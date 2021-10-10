Українська влада очікує від Північноатлантичного альянсу ясності щодо перспектив майбутнього членства України.

Про це розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона висловила переконання, що в майбутньому Україна точно стане членом НАТО. За словами віце-прем’єра, щодо цього були проведені перемовини з країнами-членами Альянсу, і цей діалог не був легкий.

– Не завжди наші найбільші друзі проявлялися як справжні друзі, вже коли мова йде про конкретні речі… Ми вимагаємо стратегічної ясності від НАТО. У 2021 році всі країни-члени Альянсу підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми ухвалили спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програм розширених можливостей. І, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО, – зазначила Стефанішина.

Водночас вона наголосила, що ситуація з майбутнім членством України в Альянсі є складною, а рішення лежить лише в політичній площині.

– Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу щодо підтримання членства. І ми в принципі непогано рухаємося у цьому напрямку, – запевнила Стефанішина.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія приєднаються до Альянсу, однак це не відбудеться завтра. За його словами, країнам потрібно продовжувати реформи, боротися з корупцією і будувати інститути в сфері безпеки та оборони.

Раніше Столтенберг вже запевняв, що Україна є країною-претендентом на членство в НАТО. Однак, за його словами, для вступу до Альянсу необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.

У червні в Брюсселі відбувся саміт НАТО. За його підсумками лідери країн-членів Альянсу опублікували заяву, в якій підтримали рішення про те, що Україна стане членом НАТО, і закликали продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.