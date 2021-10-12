Корниенко рассказал, как Слуга народа будет реагировать на высказывание Третьяковой

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал с высказыванием Галины Третьяковой по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Корниенко рассказал, что пока депутаты подписали документ об отстранении Третьяковой от пяти пленарных заседаний. Дальнейшие действия по поводу нее будут обсуждаться во время собрания партии в понедельник, 18 октября.

— Надо собраться, чтобы фракция собралась в понедельник и в формате откровенном поговорить. Потому что, на самом деле, есть разные мнения. Честно скажу, есть люди, которые нравственную сторону осуждают, но по политической стороне расходятся мнения, что с этим делать … Дальше я еще думаю, мы 18 числа обсудим следующие какие-то возможные шаги по этому.

Неэтичное высказывание Третьяковой

В пятницу, 8 октября, стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата от депутатской группы За будущее. В Верховной Раде память депутата почтили минутой молчания, коллеги умершего выступили с речью.

Однако депутат от Слуги народа Галина Третьякова неэтично высказалась по поводу трагедии. В общем чате фракции она прокомментировала смерть Полякова так: “на одного врага меньше”.

Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия с трибуны парламента извинился за такое высказывание коллеги. Подробнее о высказывании Третьяковой читайте в материале.