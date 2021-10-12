Корнієнко розповів, як Слуга народу реагуватиме на висловлювання Третьякової

Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував скандал з висловлюванням Галини Третьякової щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Корнієнко розповів, що поки депутати підписали документ щодо відсторонення Третьякової від п’яти пленарних засідань. Подальші дії щодо неї обговорюватимуть під час зібрання партії у понеділок, 18 жовтня

– Треба зібратися, щоб фракція зібралася у понеділок і у форматі відвертому поговорити. Тому що, насправді, є різні думки. Чесно скажу, є люди, які моральну сторону засуджують, але щодо політичної сторони розходяться думки, що з цим робити… Далі я ще думаю, ми 18 числа обговоримо наступні якісь можливі кроки щодо цього.

Неетичне висловлювання Третьякової

У п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє. У Верховній Раді пам’ять депутата вшанували хвилиною мовчання, колеги померлого виступили з промовою.

Однак депутат від Слуги народу Галина Третьякова неетично висловилася щодо трагедії. У спільному чаті фракції вона прокоментувала смерть Полякова так: “на одного ворога менше”.

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія з трибуни парламенту вибачився за таке висловлювання колеги. Детальніше про висловлювання Третьякової читайте у матеріалі.