Правоохранители провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий по делу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира и вскоре сообщат, что уже удалось выяснить.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, за почти три недели с момента нападения подразделения Нацполиции и Нацгвардии тщательно изучили 430 га местности в районе, в котором было совершено это преступление.

— Отдельные участки, согласно вероятным маршрутам отступления преступника, мы прошли даже дважды. И даже во время второго обзора мы нашли дополнительные вещественные доказательства. На сегодняшний день назначено около 30 экспертиз, — уточнил Енин.

Кроме того, анализируется огромный объем данных, полученных с камер наблюдения. Эта задача была бы проще, если бы в государстве функционировала система автоматического подключения органов полиции ко всем камерам, расположенных в той или иной местности, считает заместитель главы МВД.

Он уверенно заявил, что работал профессионал.

— Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев по основным доказательств вещественного характера, которые мы уже имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, и мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства, — подытожил Енин.

Покушение на Шефира

Утром 22 сентября возле села Лесники Обуховского района неизвестные обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. В результате нападения получил ранения водитель.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины — Покушение на убийство двух и более лиц.

Среди главных версий преступления — конфликт в команде, давление на Зеленского, давление на депутатов из партии Слуга народа или инсценировка.