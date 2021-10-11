Правоохоронці провели безпрецедентний комплекс оперативно-слідчих заходів у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра і незабаром повідомлять, що вже вдалося з’ясувати.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, за майже три тижні з моменту нападу підрозділи Нацполіції та Нацгвардії ретельно вивчили 430 га місцевості у районі, в якому було вчинено цей злочин.

– Окремі ділянки, згідно з імовірним маршрутом відступу злочинця, ми пройшли навіть двічі. І навіть під час другого огляду ми знайшли додаткові речові докази. На сьогодні призначено близько 30 експертиз, – уточнив Єнін.

Окрім того, аналізується величезний обсяг даних, здобутих з камер спостереження. Це завдання було б простішим, якби у державі функціонувала система автоматичного підключення органів поліції до всіх камер, які розміщені в тій чи тій місцевості, вважає заступник глави МВС.

Він впевнено заявив, що працював професіонал.

– Я не хотів би поки що давати додаткові коментарі щодо основних доказів речового характеру, які ми вже маємо, щоб не зашкодити слідству. Але я більш ніж переконаний, що поліція в цьому випадку спрацює на відмінно, і ми зможемо повідомити суспільству вже найближчим часом про просування в розслідуванні цього резонансного кримінального провадження, – підсумував Єнін.

Замах на Шефіра

Вранці 22 вересня біля села Лісники Обіхувського району невідомі обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Внаслідок нападу поранено водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України – Замах на вбивство двох та більше осіб.

Серед головних версій злочину – конфлікт у команді, тиск на Зеленського, тиск на депутатів з партії Слуга народу або інсценування.