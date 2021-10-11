11 октября в полицию Киева поступила информация о телефонных звонках с угрозами в адрес народного депутата Украины. По информации СМИ, речь идет о Василии Вирастюке.
Во время оперативно-поисковых мероприятий полицейским удалось установить, что злоумышленник, который атакует парламентария звонками, находится в Николаеве.
Поэтому к его поискам присоединились местные правоохранители.
Выяснилось, что нардепу с угрозами звонил 19-летний житель Николаевской области. Сейчас его доставили в отдел полиции для дачи объяснений, а также для выяснения мотивов и обстоятельств этого поступка.
Уголовное производство открыли по факту угроз убийством.
Сейчас правоохранители готовятся к объявлению злоумышленнику подозрения.
Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Следственные действия продолжаются.
Источник: Нацполиция
Фото: Василий Вирастюк