11 октября в полицию Киева поступила информация о телефонных звонках с угрозами в адрес народного депутата Украины. По информации СМИ, речь идет о Василии Вирастюке.

Во время оперативно-поисковых мероприятий полицейским удалось установить, что злоумышленник, который атакует парламентария звонками, находится в Николаеве.

Поэтому к его поискам присоединились местные правоохранители.

Выяснилось, что нардепу с угрозами звонил 19-летний житель Николаевской области. Сейчас его доставили в отдел полиции для дачи объяснений, а также для выяснения мотивов и обстоятельств этого поступка.

Уголовное производство открыли по факту угроз убийством.

Сейчас правоохранители готовятся к объявлению злоумышленнику подозрения.

Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Следственные действия продолжаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Василий Вирастюк