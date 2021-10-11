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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Вірастюку телефонували з погрозами – поліція відкрила провадження

василь вірастюк

11 жовтня до поліції Києва надійшла інформація про телефонні дзвінки дзвінки з погрозами на адресу народного депутата України. За інформацією ЗМІ, мова йде про Василя Вірастюка.

Під час оперативно-пошукових заходів поліцейським вдалося встановити, що зловмисник, який атакує парламентаря дзвінками, перебуває в Миколаєві.

Через це до його пошуків долучилися місцеві правоохоронці.

З’ясувалося, що нардепу з погрозами телефонував 19-річний житель Миколаївської області. Наразі його доставили до відділу поліції для надання пояснень, а також для з’ясування мотивів та обставин цього вчинку.

Кримінальне провадження відкрили за фактом погроз вбивством.

Наразі правоохоронці готуються до оголошення зловмиснику підозри.

Йому загрожує обмеження волі до двох років. Слідчі дії тривають.

Джерело: Нацполіція

Фото: Василь Вірастюк

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