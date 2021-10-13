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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Спрятаться не получится даже в Африке: реакция МИД Украины на назначение Поклонской

МЗС Поклонська

Министерство иностранных дел Украины будет требовать экстрадиции из Кабо-Верде бывшего украинского прокурора Натальи Поклонской.

Об этом заявили в украинском ведомстве после решения президента РФ Владимира Путина назначить Поклонскую послом этого островного африканского государства.

— Из-за назначения Натальи Поклонская послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украине, ЕС, США, Канады и Японии, — отреагировали в украинском МИД изданию BBC News.

Украинские дипломаты добавили: Спрятаться не получится даже в Африке.

BBC News также сообщило, что МИД Украины возбудило перед правительством Кабо-Верде “вопрос преступной деятельности гражданки Поклонская”.

Бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter написал, что назначение Поклонской послом в Кабо-Верде — это хорошая новость для Минюста Украины и Прокуратуры АР Крым и города Севастополя, ведь теперь можно готовить документы об экстрадиции женщины.

Он отметил, что производство по этому делу уже в суде и теперь расследуется.

13 октября стало известно, что экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую отправили послом в Кабо-Верде — островного государства, расположенного в 640 км от западного побережья Африки.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Depositphotos, Наталья Поклонская

Источник: BBC Украина, Гюндуз Мамедов

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