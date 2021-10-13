Сховатися не вийде навіть в Африці: реакція МЗС України на призначення Поклонської

Міністерство закордонних справ України вимагатиме екстрадиції із Кабо-Верде колишнього українського прокурора Наталії Поклонської.

Про це заявили в українському відомстві після рішення президента РФ Володимира Путіна призначити Поклонську послом цієї острівної африканської країни.

— Через призначення Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишній прокурор російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії, – відреагували в українському МЗС виданню BBC News.

Українські дипломати додали: Сховатися не вийде навіть в Африці.

BBC News також повідомило, що МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде “питання злочинної діяльності громадянки Поклонської”.

Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у Twitter написав, що призначення Поклонської послом у Кабо-Верде – це хороша новина для Мін’юсту України та Прокуратури АР Крим та міста Севастополя, адже тепер можна готувати документи про екстрадицію жінки.

Він зазначив, що провадження щодо цієї справи вже у суді і наразі розслідується.

13 жовтня стало відомо, що екс-депутата Держдуми Наталію Поклонську відправили послом до Кабо-Верде – острівної країни, що розташована за 640 км від західного узбережжя Африки.

Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін. Документ оприлюднили на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Фото: Depositphotos, Наталія Поклонська

Джерело: BBC Україна, Гюндуз Мамедов