СНБО утвердил стратегию биобезопасности и биозащиты Украины — Данилов

Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию биобезопасности и биозащиты Украины.

По этой причине СНБО утвердил стратегию, чтобы соответствующие органы могли работать с вызовами, которые есть сегодня. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания сегодня, 15 октября.

— Мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере. И для того, чтобы все соответствующие органы работали согласно с теми вызовами, которые есть, — отметил Данилов.

Он добавил, что коронавирус и другие болезни стали большим вызовом не только для Украины, но и всего мира.