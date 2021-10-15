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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

РНБО затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту України – Данілов

Олексій Данілов

Рада національної безпеки і оборони затвердила стратегію біобезпеки та біозахисту України.

З цієї причини РНБО затвердила стратегію, щоб відповідні органі могли працювати з викликами, які є сьогодні. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання сьогодні, 15 жовтня.

– Ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біозахисту для того, щоб привести до норми всі питання, які є в цій сфері. І для того, щоб всі відповідні органи працювали згідно з тими викликами, які є, – наголосив Данілов.

Він додав, що коронавірус та інші хвороби стали великим викликом не лише для України, а і всього світу.

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