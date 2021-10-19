Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северный поток-2 — это современное энергетическое оружие России, которое несет вызовы для Европы и Украины. Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале ICTV.

Президент отметил, что Европа готова дать четкий ответ России в отношении газопровода, нежели просто глубокое беспокойство.

— Уверен, что Европа точно хочет дать ответ. Уже сейчас они прислушиваются к Украине, которая била эту тревогу еще до начала отопительного сезона, — объяснил глава государства.

Как отметил Зеленский, с лидерами Европы и США говорили, что будет дефицит на газовом рынке. И РФ будет использовать это, чтобы давить для очень быстрого введения Северного потока-2.

— Мы понимали, что для нас это будут вызовы. Но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено. Тем не менее, мы говорили об энергетической опасности для всей Европы. Сейчас нас слышат, уже пошла реакция, — добавил президент.

По словам украинского лидера, для Украины важно, чтобы третий энергетический пакет был применен к Северному потоку-2, чтобы все было по международному закону.

Вместе с тем президент отметил, что Россия этого не хочет, ведь чувствует силу. Зеленский объяснил, что у Кремля есть объемы газа и нефти, которые представляют реальную мощную силу, которую используют.

— И поэтому я думаю, что Европа в шоке от цены $2 тыс. Я думаю, они рассчитывали на $300-400. И уже посмотрели некоторые страны на наш опыт в годовых пакетах для населения. Мы видим реакцию и французской республики, и других европейских государств, — рассказал Зеленский.

По словам президента, все понимают, что даже для европейцев это очень дорого, поэтому нужно реагировать.

— Северный поток, как все и обсуждали, это современное оружие. Мы видим мощное оружие, кроме выстрелов и российского мощного оружия в виде информационной политики, кибероружия. Появилось новое оружие — энергетическое. Последствия этого оружия еще никто не знает, — заявил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в украинских хранилищах мало газа, и неизвестно, что будет дальше.

Читайте: Цены на газ и закон про деолигархизацию: что сказал Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV

— Непросто реагировать на то, что у нас там в хранилищах, хватает ли у нас газа для общества на зиму. Хватает, но его мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше. Следующая зима также обязательно придет и в Украину, и в мир. И также, когда закончится у нас контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году. Что будет 1 января 2025 года? Это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответы.

По словам украинского лидера, в Украине точно будут готовить трансформацию энергобезопасности, которую в ближайшее время покажут людям.

10 сентября стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. СМИ писали, что его могут запустить в октябре.

4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила о начале заполнения газом первой нитки. По информации компании, газопровод прошел необходимую сертификацию.

18 октября первую нитку газопровода полностью заполнили техническим газом. Сейчас идет подготовка к наполнению второй нитки.

В то же время глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода Северный поток-2.