Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північний потік-2 – це сучасна енергетична зброя Росії, яка несе виклики для Європи та України. Про це Зеленський розповів у ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV.

Президент відмітив, що Європа готова дати чіткішу відповідь Росії щодо газопроводу, аніж просто глибоке занепокоєння.

– Впевнений, що Європа точно хоче дати відповідь. Вже зараз вони дослухаються до України, яка била на сполох ще до початку опалювального сезону, – пояснив глава держави.

Як відзначив Зеленський, із лідерами Європи та США говорили, що буде дефіцит на газовому ринку. І РФ використовуватиме це, щоб тиснути для дуже швидкого запровадження Північного потоку-2.

– Ми розуміли, що для нас це будуть виклики. Але у нас є свій газ, і наше суспільство буде забезпечене. Тим не менш, ми говорили про енергетичну небезпеку всієї Європи. Зараз нас чують, вже пішла реакція, – додав президент.

За словами українського лідера, для України важливо, щоб третій енергетичний пакет був застосований до Північного потоку-2, щоб все було за міжнародним законом.

Водночас президент зауважив, що Росія цього не хоче, адже відчуває силу. Зеленський пояснив, що у Кремля є об’єми газу й нафти, що становлять реальну потужну силу, яку використовують.

– І тому я думаю, що Європа шокована ціною $2 тис. Я думаю, вони розраховували на $300-400. І вже подивилися деякі країни на наш досвід щодо річних пакетів для населення. Ми бачимо реакцію і французької республіки, й інших європейських держав, – пояснив Зеленський.

За словами президента, усі розуміють, що навіть для європейців це дуже дорого, тому треба реагувати.

– Північний потік, як всі й обговорювали, це сучасна зброя. Ми бачимо потужну зброю, окрім пострілів та російської потужної зброї у вигляді інформаційної політики, кіберзброї. З’явилася нова зброя – енергетична. Наслідків цієї зброї ще ніхто не знає, – заявив він.

Окрім того, Зеленський зауважив, що в українських сховищах замало газу, і невідомо, що буде далі.

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– Непросто реагувати на те, що у нас там у сховищах, чи вистачає у нас газу для суспільства на зиму. Вистачає, але його замало, бо ми не розуміємо, що буде далі. Наступна зима також обов’язково прийде і в Україну, і в світ. І так само, коли закінчиться у нас контракт про транзит російського газу Україною у 2024 році. Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик, серйозне питання, на яке треба знаходити відповіді.

За словами українського лідера, в Україні точно готуватимуть трансформацію енергобезпеки, яку найближчим часом покажуть людям.

10 вересня стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. ЗМІ писали, що його можуть запустити у жовтні.

4 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила про початок заповнення газом першої нитки. За інформацією компанії, газогін пройшов необхідну сертифікацію.

18 жовтня першу нитку газопроводу повністю заповнили технічним газом. Наразі триває підготовка до наповнення другої нитки.

Водночас глава Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Україна подала заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу Північний потік-2.