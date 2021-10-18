Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение на этой неделе внеочередного заседания Верховной Рады. Оно будет посвящено вопросам евроинтеграции.

Об этом сообщили в пресс-службе партии Слуга народа.

Соответствующее письмо президент направил спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

Внеочередное заседание парламента может состояться уже в четверг, 21 октября.

К рассмотрению глава государства предложил 14 вопросов, которые должны способствовать углублению евроинтеграции Украины. Среди них есть ряд законопроектов:

• О внесении изменений в законы Украины Об охране прав на сорта растений, а также О семенах и посадочном материале (№3680-д);

• Об энергетической эффективности (№4507);

• О внесении изменений в закон О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) относительно развития высокоэффективной когенерации (№4527);

• О внесении изменений в закон Об альтернативных видах топлива относительно развития производства биометана (№5464);

• О создании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055);

• О приведении законодательства в соответствие с требованиями Евросоюза в сфере детского питания (№4554);

• О присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).

Кроме того, нардепам предлагается ратифицировать некоторые документы, в частности Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации (№0075).

Президент также предлагает ратифицировать: соглашение с Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089); соглашение между правительствами Украины и Эстонии о сотрудничестве (№0108); соглашение с ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (№0120); гарантийное соглашение между Украиной и ЕБРР о развитии логистической сети и сельских отделений Укрпочты (№0123); изменения в соглашение с Европейским инвестиционным банком, которое касается развития муниципальной инфраструктуры Украины (№0113); соглашение с правительством Дании об оплачиваемой деятельности членов семей дипломатов (№0111).

Сам документ-обращение Владимира Зеленского к спикеру ВР по поводу внеочередного заседания обнародовал нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Зеленский инициировал внеочередное евроинтеграционное заседание Рады: что хотят рассмотреть / 2 фотографии

Сегодня во время заседания согласительного совета депутатских фракций спикер Руслан Стефанчук подтвердил, что на этой неделе планируется внеочередное заседание Рады, на которое вынесут евроинтеграционные законы. Он также отмечал, что заседание, вероятно, состоится в четверг, 21 октября.

Источник: Слуга народа, Алексей Гончаренко

Фото: Верховная Рада, Алексей Гончаренко