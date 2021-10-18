Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення цього тижня позачергового засідання Верховної Ради. Воно буде присвячено питанням євроінтеграції.

Про це поінформували в прес-службі партії Слуга народу.

Відповідного листа президент спрямував спікеру ВР Руслану Стефанчуку.

Позачергове засідання парламенту може відбутися вже у четвер, 21 жовтня.

До розгляду глава держави запропонував 14 питань, які мають сприяти поглибленню євроінтеграції України. Серед них є низка законопроектів:

• Про внесення змін до законів України Про охорону прав на сорти рослин, а також Про насіння і садивний матеріал (№3680-д);

• Про енергетичну ефективність (№4507);

• Про внесення змін до закону Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) щодо розвитку високоефективної когенерації (№4527);

• Про внесення змін до закону Про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану (№5464);

• Про створення Національної комісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№6055);

• Про приведення законодавства у відповідність до вимог Євросоюзу в сфері дитячого харчування (№4554);

• Про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094).

Крім того, нардепам пропонується ратифікувати деякі документи, зокрема Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№0075).

Президент також пропонує ратифікувати: угоду з Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№0089); угоду між урядами України та Естонії про співробітництво (№0108); угоду з ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№0120); гарантійну угоду між Україною та ЄБРР про розвиток логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти (№0123); зміни до угоди з Європейським інвестиційним банком, яка стосується розвитку муніципальної інфраструктури України (№0113); угоду з урядом Данії про оплачувану діяльність членів сімей дипломатів (№0111).

Сам документ-звернення Володимира Зеленського до спікера ВР з приводу позачергового засідання оприлюднив нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.

Зеленський ініціював позачергове євроінтеграційне засідання Ради: що хочуть розглянути / 2 фотографии

Сьогодні під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер Руслан Стефанчук підтвердив, що цього тижня планується позачергове засідання Ради, на яке винесуть євроінтеграційні закони. Він також зазначав, що засідання, ймовірно, відбудеться в четвер, 21 жовтня.

Джерело: Слуга народу, Олексій Гончаренко

Фото: Верховна Рада, Олексій Гончаренко