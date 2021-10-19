Народный депутат от фракции Слуга народа Артем Дмитрук обозвал умершего украинского художника Александра Ройтбурда педофилом и наркоманом.

Он заявил, что против того, чтобы Одесскому национальному художественному музею присвоить имя Александра Ройтбурда.

Дмитрук отметил, что он подписывал обращение о том, чтобы присвоить музею статус национального, но не в честь художника. Поэтому он сделает все, все, чтобы эту процедуру не удалось реализовать.

Александр Ройтбурд — известный украинский художник. В 2017 году он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея.

Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация подписала с ним контракт на пять лет. За это время доход музея вырос и перевалил за миллион гривен.

8 августа стало известно, что Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. В последнее время он болел, но не терял силы духа, чувство юмора и имел большие планы.

14 октября Одесский художественный музей получил статус национального. Соответствующий указ №541/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом поручили проработать вопрос о присвоении учреждению Одесский национальный художественный музей имени Александра Анатольевича Ройтбурда.

Фото: Артем Дмитрук