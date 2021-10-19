Народний депутат від фракції Слуга народу Артем Дмитрук обізвав покійного українського художника Олександра Ройтбурда педофілом і наркоманом.

Він заявив, що проти того, аби Одеському національному художньому музею присвоїти ім’я Олександра Ройтбурда.

Дмитрук зазначив, що він підписував звернення про те, щоб присвоїти музею статус національного, але не на честь художника. Тому він зробить усе, все, щоб цю процедуру не вдалося реалізувати.

Олександр Ройтбурд – відомий український художник. У 2017 році він виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею.

Попри опір депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація підписала з ним контракт на п’ять років. За цей час дохід музею зріс і перевалив за мільйон гривень.

8 серпня стало відомо, що Олександр Ройтбурд помер у віці 59 років. Протягом останнього часу він хворів, але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани.

14 жовтня Одеський художній музей отримав статус національного. Відповідний указ №541/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою доручили опрацювати питання щодо присвоєння установі Одеський національний художній музей імені Олександра Анатолійовича Ройтбурда.

Фото: Артем Дмитрук