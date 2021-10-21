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Людмила Богданова |

Бойко спростував виключення Киви з ОПЗЖ – Кузьмін

Илья Кива

Член депутатської фракції Опозиційна платформа За життя Ренат Кузьмін прокоментував новини щодо виключення з партії Іллі Киви.

Кузьмін звернувся до співголови фракції Юрія Бойка. Той відповів, що інформація про виключення Киви – фейк.

– На моє запитання про виключення Киви з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація – фейк, ніхто Киву не виключав і зараз готується партійне спростування для ЗМІ.

У четвер, 21 жовтня, Ілля Кива повідомив, що його виключили з партії. Про це у кулуарах Ради він заявив журналістам.

За словами Киви, його виключили під час Полтавської обласної організації. На його думку, до цього причетні Сергій Льовочкін та Юрій Бойко.

Фото: УНІАН

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