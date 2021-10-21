Украине нужен четкий сигнал от ЕС о европейской перспективе — Кулеба

Украина ждет от Европейского Союза сигнала о европейской перспективе. Его важно получить, чтобы иметь мощную мотивацию для реформ и более определенную геополитическую ситуацию в Восточной Европе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что это положит конец попыткам Кремля изменить европейский вектор Украины.

— Нам нужен четкий сигнал о том, что наши амбиции имеют значение. Мы понимаем, что каждая новая волна расширения ЕС становится все более требовательной, и для нее нужно все больше времени. Но для любого решительного обязательства нужна цель. Наше ключевое ожидание от ЕС — что Украина получит европейскую перспективу. Для этого нужна лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств, — объяснил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что Европа не может быть завершенным проектом без Украины, как и Украина не может обойтись без Европы.

Он поблагодарил Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, которые официально признали европейскую перспективу Украины и согласились поддержать нашу заявку на членство в ЕС.

В августе этого года вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС является политическим, и его единогласно должны поддержать все страны-члены.

По его словам, маловероятно, что в ближайшие три-пять лет будет запуск процедуры членства Украины в ЕС. Поскольку сейчас нет консенсуса относительно дальнейшего расширения Европейского Союза.

Источник: Европейская солидарность