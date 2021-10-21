Україні потрібен чіткий сигнал від ЄС про європейську перспективу – Кулеба

Україна чекає від Європейського Союзу сигналу про європейську перспективу. Його важливо отримати, щоб мати потужну мотивацію для реформ і більш визначену геополітичну ситуацію у Східній Європі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що це покладе край намаганням Кремля змінити європейський вектор України.

– Нам потрібен чіткий сигнал про те, що наші амбіції мають значення. Ми розуміємо, що кожна нова хвиля розширення ЄС стає все більш вимогливою, і потребує все більше часу. Але для будь-якого рішучого зобов’язання потрібна мета. Наше ключове сподівання від ЄС – що Україна отримає європейську перспективу. Для цього потрібна лише політична воля Європейського Союзу, без інституційних зобов’язань, – пояснив він.

Дмитро Кулеба додав, що Європа не може бути завершеним проектом без України, як і Україна не може відбутися без Європи.

Він подякував Литві, Латвії, Естонії та Польщі, які офіційно визнали європейську перспективу України і погодилися підтримати нашу заявку на членство в ЄС.

У серпні цього року віце-президент Єврокомісії та єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що питання вступу України до ЄС є політичним, і його одноголосно мають підтримати всі країни-члени.

За його словами, малоймовірно, що у найближчі три-п’ять років буде запуск процедури членства України в ЄС. Оскільки зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Європейського Союзу.

Джерело: Європейська солідарність