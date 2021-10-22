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Дмитро Кудрявцев |

Аваков захворів на коронавірус: екс-очільник МВС на самоізоляції

Арсен Аваков

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус.

Після повторного тесту політика було поміщено на самоізоляцію, оскільки він відчуває себе нормально.

– Covid-19 підтверджено. Він перебуває на самоізоляції, – заявив представник прес-служби Авакова Ярослав Тракало.

В свою чергу екс-міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram підтвердив, що захворів на коронавірус.

При цьому він додав, що відчуває себе добре і не фіксує у себе гострих симптомів захворювання.

– Читаю, про себе в інтернеті, що, мовляв, вмираю. На щастя ні. Так, крізь два щеплення пробив коронавірус. Сиджу вдома, на самоізоляції. Сиджу, п’ю чай, дивлюся ТБ і читаю книги, – написав Аваков.

 

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Допис, поширений Arsen Avakov (@arsenik78)

Нагадаємо, протягом попередніх семи днів в Україні істотно зросла захворюваність і смертність від Covid-19.

Україна увійшла до трійки лідерів з добової смертності від коронавірусу в світі. Станом на 21 жовтня від ускладнень, які викликав Covid-19, у країні померло 546 осіб.

Нас випереджають тільки США (2 005) і Росія (1 036). Складна ситуація зі смертністю від коронавірусу в Мексиці, Румунії, Бразилії, Туреччині та Великій Британії.

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Фото: Depositphotos

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