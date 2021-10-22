В пятницу, 22 октября, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его итогам смотрите брифинг на сайте Факты ICTV.

Пресс-служба СНБО не анонсировала повестку дня заседания, но Фактам ICTV стало известно из достоверных источников, одним из основных вопросов станет энергетика.

15 октября, во время последнего заседания, Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины, над которым работали два года, ввели санкции против 237 человек, которые готовили выборы в Госдуму Российской Федерации на временного оккупированных территориях Украины, а также рассмотрели дополнительные меры по усилению государственного надзора в сфере недропользования.

Тогда Данилов дал также свой прогноз относительно пика пандемии коронавируса в Украине. По его мнению, он ожидается в конце этого месяца (с 20-25 октября по 4-5 ноября).

Больше о том, что приняли на заседании СНБО 15 октября, — в нашем материале.