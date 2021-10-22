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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Брифінг за підсумками засідання СНБО 22 жовтня: онлайн-трансляція

Олексій Данілов

У п’ятницю, 22 жовтня, в Офісі президента відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. За його підсумками дивіться брифінг на сайті Факти ICTV.

Прес-служба РНБО не анонсувала порядок денний засідання, але Фактам ICTV стало відомо з достовірних джерел, що одним з основних питань стане енергетика.

15 жовтня, під час останнього засідання, Рада національної безпеки і оборони затвердида План оборони України, над яким працювали два роки, ввели санкції проти 237 осіб, які готували вибори в Держдуму Російської Федерації на тимчасового окупованих територіях України, а також розглянули додаткові заходи щодо посилення державного нагляду в сфері надрокористування.

Тоді Данілов дав також свій прогноз щодо піку пандемії коронавірусу в Україні. На його думку, він очікується наприкінці цього місяця (з 20-25 жовтня до 4-5 листопада).

Більше про те, що ухвалили на засіданні РНБО 15 жовтня, – у нашому матеріалі.

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