Энергетика – один из главных вопросов: что рассмотрит СНБО 22 октября

На очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится 22 октября, одним из главных вопросов будет энергетика.

Об этом Фактам ICTV стало известно из достоверных источников, то есть от одного из членов СНБО, поскольку только они получают повестку дня будущего заседания.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение 22 октября в 16.30 заседания СНБО в Офисе президента.

В то же время повестка дня заседания не объявлялась.

В последний раз Совет национальной безопасности и обороны собирался 15 октября. Во время заседания рассмотрели ряд важных вопросов. Среди них — план обороны, стратегия биобезопасности, санкции против российских супермаркетов и лиц, которые готовили выборы в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.