Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 22 октября в 16.30.

Соответствующее поручение секретарю СНБО Алексею Данилову дал президент Украины Владимир Зеленский.

— Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16.30 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис президента). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания, — сообщили в Совбезе.

Какие темы обсудят 22 октября на заседании СНБО, неизвестно. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что это могут быть энергетические вопросы.

Совет национальной безопасности и обороны собирался 15 октября. Во время заседания рассмотрели ряд важных вопросов.

Среди них — план обороны, стратегия биобезопасности, санкции против российских супермаркетов и лиц, которые готовили выборы в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Больше о том, что приняли на заседании СНБО 15 октября, — читайте в нашем материале.