Енергетика – одне з головних питань: що розгляне РНБО 22 жовтня

На черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони, що відбудеться 22 жовтня, одним із головних питань буде енергетика.

Про це Фактам ICTV стало відомо з достовірних джерел.

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня о 16.30 засідання РНБО в Офісі президента.

Водночас порядок денний засідання не оголошувався.

Востаннє Рада національної безпеки і оборони збиралася 15 жовтня. Під час засідання розглянули низку важливих питань.

Серед них – план оборони України, стратегія біобезпеки, санкції проти російських супермаркетів і осіб, які готували вибори в Державну думу РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Також торкнули питання посилення державного нагляду у сфері надрокористування.

Надходження від цієї структури у 2020 році сягнули 28,9 млрд грн, але цього року уряд очікує щонайменше 50 млрд грн.

Окрім того, з 1 листопада почне працювати публічний портал, на якому публікуватимуть інформацію щодо компаній у сфері надрокористування та виданих ліцензій.