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Валентина Летяк |

РНБО заборонила відключати газ побутовим споживачам – Данілов

Олексій Данілов

Кабміну доручено у триденний термін вжити заходів щодо встановлення механізму безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим та іншим споживачам до кінця опалювального сезону.

Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також звернув увагу на ситуацію,  що склалася із постачанням газу до Європи.

– Ми сьогодні заслухали представників ГТС, Нафтогазу, і протокольним рішенням ухвалили рішення щодо визначення спеціальних умов транспортування додаткових обсягів природного газу до країн ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубометрів на рік, – повідомив Данілов.

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