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Вікторія Гірко |

Зеленський скликає чергове засідання РНБО на 22 жовтня

засідання рнбо

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться 22 жовтня о 16.30.

Відповідне доручення секретареві РНБО Олексію Данілову дав президент України Володимир Зеленський.

– Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в місті Київ засідання РНБО України (Офіс президента). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання, – повідомили в Радбезі.

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