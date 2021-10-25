СНБО назвал пророссийские Telegram-каналы, распространяющие дезинформацию

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал пророссийские Telegram-каналы, распространяющие дезинформацию для украинского сегмента читателей.

К такому выводу пришли, после того как Центр противодействия дезинформации проанализировал ряд аккаунтов, которые системно продвигают пророссийские нарративы по Глоссарию названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В список попали такие Telegram-каналы:

Klymenko Time;

Vesti;

Шептун;

First;

Новоstnoy,

Юрий Ткачёв;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

Указанные каналы своим контентом пытаются унизить национальное достоинство украинцев, особенно Революцию достоинства, которую часто называют “переворотом”.

Так, проект Klymenko Time принадлежит бывшему министру доходов и сборов времен Януковича Александру Клименко. Канал часто распространяет пророссийские и направленные против правительства Украины публикации.

Telegram-канал Vesti принадлежит медиахолдингу, главой которого является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко — Ольга Семченко.

В СНБО отметили, что эти проекты открыто связаны с Александром Клименко. Его личные интересы направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений.

Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей. Также для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы Telegram-каналы Шептун и First.

Их администратором является пользователь @A_menejer (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера и занимается менеджментом этих проектов.