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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

СНБО назвал пророссийские Telegram-каналы, распространяющие дезинформацию

СНБО назвал пророссийские Telegram-каналы, распространяющие дезинформацию

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал пророссийские Telegram-каналы, распространяющие дезинформацию для украинского сегмента читателей.

К такому выводу пришли, после того как Центр противодействия дезинформации проанализировал ряд аккаунтов, которые системно продвигают пророссийские нарративы по Глоссарию названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В список попали такие Telegram-каналы:

  • Klymenko Time;
  • Vesti;
  • Шептун;
  • First;
  • Новоstnoy,
  • Юрий Ткачёв;
  • Андрей Манчук;
  • КОРНИЛОВ;
  • Максим Могильницкий;
  • Вадим Рабинович;
  • Moroz.Live.

Указанные каналы своим контентом пытаются унизить национальное достоинство украинцев, особенно Революцию достоинства, которую часто называют “переворотом”.

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Так, проект Klymenko Time принадлежит бывшему министру доходов и сборов времен Януковича Александру Клименко. Канал часто распространяет пророссийские и направленные против правительства Украины публикации.

Telegram-канал Vesti принадлежит медиахолдингу, главой которого является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко — Ольга Семченко.

В СНБО отметили, что эти проекты открыто связаны с Александром Клименко. Его личные интересы направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений.

Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей. Также для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы Telegram-каналы Шептун и First.

Их администратором является пользователь @A_menejer (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера и занимается менеджментом этих проектов.

Источник: СНБО

Фото: Depositphotos

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