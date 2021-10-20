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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

Противодействие дезинформации и фейкам: СНБО разработала словарь терминов для властей и СМИ

Олексій Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал глоссарий терминов и понятий, которые касаются оккупации украинской территории Российской Федерацией.

Эти термины, названия и словосочетания рекомендуют применять органам власти, общественным организациям и средствам массовой информации.

Глоссарий содержит пять разделов: первый касается общей терминологии (“Малороссия”, “русский мир”), второй — оккупации Крыма (“русская весна” и “воссоединения Крыма с Россией”), третий содержит фейки о войне на Донбассе (“ополчение”, “Л/ДНР”).

В четвертом разделе изложена терминология, применяемая пропагандистами в политико-историческом пространстве (“Малороссия”, “Великая Отечественная война”). Последний раздел касается терминов относительно иностранных государств — например, оккупированную Абхазию российская пропаганда называет “Республика Абхазия”, а Беларусь “Белоруссией”.

В первом столбце пропагандистский термин, во втором и третьем как оно на самом деле.

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В СНБО отметили, что российские спецслужбы с целью деструктивного информационного воздействия и манипуляций общественным мнением инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство термины, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии.

Фото: УНИАН

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