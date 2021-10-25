РНБО назвала проросійські Telegram-канали, які поширюють дезінформацію

Рада національної безпеки й оборони України назвала проросійські Telegram-канали, які поширюють дезінформацію для українського сегменту читачів.

До такого висновку дійшли після того, як Центр протидії дезінформації проаналізував низку акаунтів, які системно просувають проросійські наративи щодо Глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

У список потрапили такі Telegram-канали:

Klymenko Time;

Vesti;

Шептун;

First;

Новоstnoy,

Юрий Ткачёв;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

Зазначені канали своїм контентом намагаються принизити національну гідність українців, особливо Революцію гідності, яку часто називають так званим переворотом.

Так, проект Klymenko Time належить колишньому міністрові доходів і зборів часів Януковича Олександрові Клименку. Канал часто розповсюджував проросійські та спрямовані проти уряду України публікації.

Telegram-канал Vesti належить медіахолдингу, головою якого є колишній прес-секретар та цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.

В РНБО зазначили, що ці проекти неприховано пов’язані із Олександром Клименком. Його особисті інтереси спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів.

Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово були помічені у просуванні інтересів проросійських діячів. Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані Telegram-канали Шептун і First.

Їхнім адміністратором є користувач @A_menejer (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно із даними СБУ, ця особа приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру і займається менеджментом цих проектів.