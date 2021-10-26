Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Владимира Зеленского.

НАПК опубликовало документ с результатами проверки. В частности, были исследованы данные, распространенные прессой, о доме в Италии и компании Maltex Multicapital, зарегистрированной в Британских Виргинских островах.

Признаков правонарушений или незаконного обогащения в декларации президента не выявили.

Дом в Италии

НАПК исследовал вопрос по поводу дома в итальянском городе Форте-дей-Марми (стоимостью 88,589 млн), принадлежащего компании San Tommaso S.R.L., конечный бенефициар которой супруга президента — Елена Зеленская.

Владимир Зеленский рассказал, что его семья иногда проживала в доме во время отдыха до мая 2019 года. Но после этого здание использовалось его владельцем для хозяйственной деятельности, в том числе для сдачи в аренду.

Также президент пояснил, что сведения о том, что его жена является конечным бенефициарным владельцем San Tommaso S.R.L. внесенные в декларацию, поэтому данные о том, какой недвижимостью владеет сама компания, не нужно указывать.

Отсутствие сведений о Maltex Multicapital

Антикоррупционный орган также провел исследование по поводу компании Maltex Multicapital, сведения о которой отсутствуют в декларации Зеленского. Компания зарегистрирована в налоговой службе Британских Виргинских островов.

Декларант дал объяснения и необходимые документы. НАПК отправило запросы компетентным органам Британских Виргинских Островов, но ответа не получило.

Подробный отчет проверки декларации президента Владимира Зеленского смотрите в документе.

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