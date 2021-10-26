Національне агенство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента Володимира Зеленського.

НАЗК опублікувало документ з результатами перевірки. Зокрема, було досліджено дані, поширені пресою, про будинок в Італії та компанію Maltex Multicapital, зареєстровану у Британських Віргінських Островах.

Ознак правопорушень чи незаконного збагачення в декларації президента не виявили.

Будинок в Італії

НАЗК дослідило питання щодо будинку в італійському місті Форте-дей-Мармі (вартістю 88,589 млн), яке належить компанії San Tommaso S.R.L., кінцевий бенефіціар якої дружина президента – Олена Зеленська.

Володимир Зеленський розповів, що його сім’я іноді проживала у будинку під час відпочинку до травня 2019 року. Але після цього будинок використовувався його власником для господарської діяльності, зокрема для здачі в оренду.

Також президент пояснив, що відомості про те, що його дружина є кінцевим бенефіціарним власником San Tommaso S.R.L. внесені у декларацію, а тому дані про те, якою нерухомістю володіє сама компанія, не потрібно вказувати.

Відсутність відомостей про Maltex Multicapital

Антикорупційний орган також провів дослідження щодо компанії Maltex Multicapital, відомості про яку відсутні у декларації Зеленського. Компанія зареєстрована у податковій службі Британських Віргінських Островів.

Декларант надав пояснення та необхідні документи. НАЗК відправило запити компетентним органам Британських Віргінських Островів, але відповіді не отримало.

Детальний звіт перевірки декларації президента Володимира Зеленського дивіться у документі.