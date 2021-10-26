Против народного депутата от фракции Оппозиционная платформа За жизнь Ильи Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов.

На вопрос о том, открыли ли против Кивы производство именно по факту стрельбы, Венедиктова ответила утвердительно. По какой статье расследующих дело она сообщит, когда будут выносить подозрение.

Также генеральный прокурор подчеркнула, что против народного депутата от ОПЗЖ расследуется ряд уголовных дел.

15 октября народный депутат Илья Кива опубликовал видео, где он посреди парка стоит с автоматом в руке. На видеозаписи нардеп называет Степана Бандеру “помощником нацистов” и “изменником родины”, а себя — “лидером антифашистского движения в Украине”. После этих слов позади него зажигают фейерверк, а он начинает стрелять из автомата вверх.

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