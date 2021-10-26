Проти нардепа Киви відкрили провадження за фактом стрілянини

Проти народного депутата від фракції Опозиційна платформа За життя Іллі Киви відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів.

На запитання про те, чи відкрили проти Киви провадження саме за фактом стрілянини, Венедіктова відповіла стверджувально. За якою саме статтею розслідують справу вона повідомить, коли будуть виносити підозру.

Також генеральний прокурор наголосила, що проти народного депутата від ОПЗЖ розслідується низка кримінальних справ.

15 жовтня народний депутат Ілля Кива опублікував відео, де він посеред парку стоїть з автоматом у руці. На відеозаписі нардеп називає Степана Бандеру “помічником нацистів” і “зрадником батьківщини”, а себе – “лідером антифашистського руху в Україні”. Після цих слів позаду нього запалюють феєрверк, а він починає стріляти з автомата уверх.

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