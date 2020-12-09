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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Кернес дистанционно стал мэром Харькова

Геннадий Кернес третий раз получил полномочия городского головы в Харькове.

Об этом сообщила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая во время первой серии Харьковского совета нового созыва 9 декабря. На нем Кернес вступил в должность мэра, но он отсутствовал во время сессии из-за лечения в Германии от коронавируса.

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Мозговая отметила, что Кернеса зарегистрировали мэром в соответствии с результатами выборов. Она добавила, что действующему мэру не нужно принимать присягу, ведь он занимает эту должность с 2010 года.

— В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента, — сказала Мозговая.

Коронавирус у Геннадия Кернеса

В августе 2020 года  у Кернеса подтвердили Covid-19, в результате чего у политика развилось двустороннее воспаление легких. 17 сентября его транспортировали в стабильно тяжелом состоянии в больницу Шарите в Берлине.

Немного ранее первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес лично проведет сессию горсовета до 20 декабря.

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