В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы народных депутатов в двух избирательных округах Черкасской и Херсонской областей. А Харьков сегодня выбирает мэра.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Что известно о сегодняшнем дне выборов в Украине и кого будут выбирать украинцы – читайте в материале Фактов ICTV

Довыборы в Верховную Раду

Выборы двух новых нардепов проходят в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область, центр – город Новая Каховка) и №197 (Черкасская область, центр – город Золотоноша).

• Херсонская область

В округе № 184 украинцы будут выбирать нового народного депутата вместо Игоря Колыхаева, который на местных выборах 2020 года был избран мэром Херсона, а потому отказался от депутатского мандата.

За кресло нардепа здесь будут бороться 15 кандидатов (из которых 13 выдвинуты партиями, а двое – самовыдвиженцы).

Партию Слуга народа представляет уже бывший глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

От партии мэра Херсона Колыхаева Нам здесь жить выдвигался Геннадий Лагута – нынешний глава Херсонской ОГА. После назначения руководителем области он официально объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря.

Кроме того, в округе № 184 баллотируются: предприниматель Олег Баркаренко (ВО Свобода), заместитель директора сельскохозяйственного предприятия Злато Таврии Игорь Йосипенко (Европейская Солидарность), председатель партии Национальная платформа Екатерина Одарченко – дочь бывшего нардепа от Батькивщины Юрия Одарченко, юрист Игорь Токовенко (от партии Народовластие) и другие.

• Черкасская область

Довыборы в Раду в округе № 197 (Черкасская область) назначены из-за того, что бывший телеведущий и нардеп от Слуги народа Александр Скичко был назначен главой Черкасской облгосадминистрации (а потому сложил депутатский мандат).

В избирательные бюллетени здесь включены 25 кандидатов в нардепы (среди которых 18 – выдвинуты партиями, а 7 – самовыдвиженцы).

В депутаты, в частности, баллотируются: мэр Золотоноши Виталий Войцеховский (от партии Слуга народа), бывший народный депутат Андрей Ильенко (ВО Свобода), журналист, бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко (от Европейской Солидарности), предприниматель и певец, фронтмен группы Тень Солнца Сергей Василюк (Народовластие), бывший нардеп Владислав Голуб (лидер общественной организации Вместе мы мощная сила) и другие.

В общей сложности проголосовать на промежуточных выборах народных депутатов смогут более 292 тыс. избирателей.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов должны быть установлены до 15 ноября 2021 года включительно.

Кроме того, сегодня в ряде местных общин выбирают сельских, поселковых и городских голов.

Выборы мэра Харькова

Последний раз выборы городского головы Харькова состоялись в октябре 2020 года. На них победил Геннадий Кернес, на тот момент не один год занимавший этот пост.

Однако он заболел коронавирусом и после нескольких месяцев лечения в берлинской клинике Шарите умер от осложнений Covid-19.

Таким образом, в Харькове назначили на 31 октября выборы мэра.

На должность городского головы претендуют 10 кандидатов. Среди них – бывший мэр Харькова, бывший глава Харьковской облгосадминистрации и экс-член Партии регионов Михаил Добкин.

Кроме того, баллотируется нынешний исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов. Он является и.о. мэра Харькова еще с тех пор, как тяжело заболел Геннадий Кернес.

Также баллотируются депутат Харьковского облсовета Александр Скорик (Европейская Солидарность), лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев и другие.

Результаты голосования Центральная избирательная комиссия должна объявить не позднее 12 ноября 2021 года.

Если ни один из кандидатов в мэры не наберет 50% голосов, будет назначен второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата-лидера.

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Особенности голосования в условиях карантина

Для получения бюллетеня украинцы должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или карточки). Поскольку избирательные комиссии не обеспечены устройствами для считывания информации е-паспорта, этот документ на участках принимать не будут.

В Центральной избирательной комиссии призвали украинцев:

• обработать руки дезинфицирующим средством перед входом на избирательный участок и после выхода с него;

• находиться в защитной маске или респираторе;

• минимизировать время нахождения на участке и по возможности не брать туда детей;

• по возможности использовать личную ручку во время голосования.

Украинцы, у которых будет обнаружено повышение температуры или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельной кабине.

В ЦИК также опровергли информацию, что на избирательных участках могут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, тест на антиген. Эта информация не соответствует действительности.

Источник: Центральная избирательная комиссия, ОПОРА