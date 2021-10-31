В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы народных депутатов в двух избирательных округах Черкасской и Херсонской областей. А Харьков сегодня выбирает мэра.
Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Что известно о сегодняшнем дне выборов в Украине и кого будут выбирать украинцы – читайте в материале Фактов ICTV
Довыборы в Верховную Раду
Выборы двух новых нардепов проходят в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область, центр – город Новая Каховка) и №197 (Черкасская область, центр – город Золотоноша).
• Херсонская область
В округе № 184 украинцы будут выбирать нового народного депутата вместо Игоря Колыхаева, который на местных выборах 2020 года был избран мэром Херсона, а потому отказался от депутатского мандата.
За кресло нардепа здесь будут бороться 15 кандидатов (из которых 13 выдвинуты партиями, а двое – самовыдвиженцы).
Партию Слуга народа представляет уже бывший глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.
От партии мэра Херсона Колыхаева Нам здесь жить выдвигался Геннадий Лагута – нынешний глава Херсонской ОГА. После назначения руководителем области он официально объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря.
Кроме того, в округе № 184 баллотируются: предприниматель Олег Баркаренко (ВО Свобода), заместитель директора сельскохозяйственного предприятия Злато Таврии Игорь Йосипенко (Европейская Солидарность), председатель партии Национальная платформа Екатерина Одарченко – дочь бывшего нардепа от Батькивщины Юрия Одарченко, юрист Игорь Токовенко (от партии Народовластие) и другие.
• Черкасская область
Довыборы в Раду в округе № 197 (Черкасская область) назначены из-за того, что бывший телеведущий и нардеп от Слуги народа Александр Скичко был назначен главой Черкасской облгосадминистрации (а потому сложил депутатский мандат).
В избирательные бюллетени здесь включены 25 кандидатов в нардепы (среди которых 18 – выдвинуты партиями, а 7 – самовыдвиженцы).
В депутаты, в частности, баллотируются: мэр Золотоноши Виталий Войцеховский (от партии Слуга народа), бывший народный депутат Андрей Ильенко (ВО Свобода), журналист, бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко (от Европейской Солидарности), предприниматель и певец, фронтмен группы Тень Солнца Сергей Василюк (Народовластие), бывший нардеп Владислав Голуб (лидер общественной организации Вместе мы мощная сила) и другие.
В общей сложности проголосовать на промежуточных выборах народных депутатов смогут более 292 тыс. избирателей.
Результаты промежуточных выборов народных депутатов должны быть установлены до 15 ноября 2021 года включительно.
Кроме того, сегодня в ряде местных общин выбирают сельских, поселковых и городских голов.
Выборы мэра Харькова
Последний раз выборы городского головы Харькова состоялись в октябре 2020 года. На них победил Геннадий Кернес, на тот момент не один год занимавший этот пост.
Однако он заболел коронавирусом и после нескольких месяцев лечения в берлинской клинике Шарите умер от осложнений Covid-19.
Таким образом, в Харькове назначили на 31 октября выборы мэра.
На должность городского головы претендуют 10 кандидатов. Среди них – бывший мэр Харькова, бывший глава Харьковской облгосадминистрации и экс-член Партии регионов Михаил Добкин.
Кроме того, баллотируется нынешний исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов. Он является и.о. мэра Харькова еще с тех пор, как тяжело заболел Геннадий Кернес.
Также баллотируются депутат Харьковского облсовета Александр Скорик (Европейская Солидарность), лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев и другие.
Результаты голосования Центральная избирательная комиссия должна объявить не позднее 12 ноября 2021 года.
Если ни один из кандидатов в мэры не наберет 50% голосов, будет назначен второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата-лидера.
Особенности голосования в условиях карантина
Для получения бюллетеня украинцы должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или карточки). Поскольку избирательные комиссии не обеспечены устройствами для считывания информации е-паспорта, этот документ на участках принимать не будут.
В Центральной избирательной комиссии призвали украинцев:
• обработать руки дезинфицирующим средством перед входом на избирательный участок и после выхода с него;
• находиться в защитной маске или респираторе;
• минимизировать время нахождения на участке и по возможности не брать туда детей;
• по возможности использовать личную ручку во время голосования.
Украинцы, у которых будет обнаружено повышение температуры или симптомы респираторных заболеваний, смогут проголосовать в отдельной кабине.
В ЦИК также опровергли информацию, что на избирательных участках могут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, тест на антиген. Эта информация не соответствует действительности.
Источник: Центральная избирательная комиссия, ОПОРА