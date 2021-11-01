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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Алексей Резников – кандидат на должность министра обороны – Слуга народа

олексій резніков

Кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины поддержали народные депутаты от фракции Слуга народа.

Таким образом, они согласились с решением президента Владимира Зеленского, сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

1 ноября 2021 года Алексей Резников подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую занимал с 4 марта 2020 года.

С 5 мая 2020 года он также является первым заместителем главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Накануне президент Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на должность главы Министерства обороны.

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Фото: УНИАН

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