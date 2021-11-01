Олексій Резніков – кандидат на посаду міністра оборони – Слуга народу

Кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України підтримали народні депутати від фракції Слуга народу.

Таким чином вони погодилися з рішенням президента Володимира Зеленського, повідомила спікер Слуги народу Юлія Палійчук.

1 листопада 2021 року Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку обіймав з 4 березня 2020 року.

З 5 травня 2020-го він також є першим заступником голови Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Напередолні президент Володимир Зеленський погодив його кандидатуру на посаду очільника Міністерства оборони.