Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил народным депутатам обратиться к Кабинету министров с инициативой временного запрета экспорта кислорода из Украины.

Такое предложение нардеп озвучил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп. По словам Арахамии, обращение можно оформить в виде письма в адрес правительства.

– Я предлагаю всем коллегам из всех фракций подписать совместное письмо на правительство для того, чтобы временно запретить экспорт кислорода или ввести ограничительные меры. Поскольку мы видим, что сейчас между всеми странами начинается – когда-то была борьба за вакцины и маски – а сейчас есть борьба за кислород, — подчеркнул Арахамия.

Нардеп уточнил, что в данный момент Кабмин работает с украинскими производителями кислорода.

– Они работают в три смены. Но все же, чтобы предприниматели не манипулировали этим вопросом, — подытожил Арахамия.

В последние недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине возросла нагрузка на больницы. Пациенты с тяжелым течением заболевания нуждаются в кислороде, однако в Украине несколько заводов-производителей приостановили деятельность из-за регламентных технических работ. В связи с этим Украина начала закупать кислород для больных Covid-19 в Польше.

Как рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко, из-за более агрессивного штамма коронавируса Дельта в Украине выросло потребление кислорода больными. Так, в расчете на одного пациента, госпитализированного с Дельтой, потребление кислорода выросло в пять-шесть раз. В некоторых городах потребление кислорода достигло 45-50 тонн в сутки.

По состоянию на конец октября в больницах Украины потребляли 344 тонны жидкого кислорода в день.