Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував народним депутатам звернутися до Кабінету міністрів з ініціативою щодо тимчасової заборони експорту кисню з України.

Таку пропозицію нардеп озвучив сьогодні під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. За словами Арахамії, звернення можна оформити у вигляді листа на адресу уряду.

– Я пропоную всім колегам з усіх фракцій підписати спільного листа на уряд для того, щоб тимчасово заборонити експорт кисню чи запровадити обмежувальні заходи. Оскільки ми бачимо, що зараз між всіма країнами починається – як колись була боротьба за вакцини та маски – а зараз є боротьба за кисень, – наголосив Арахамія.

Нардеп уточнив, що зараз Кабмін працює з українськими виробниками кисню.

– Вони працюють в три зміни. Але, все ж таки, щоб підприємці не маніпулювали цим питанням, – підсумував Арахамія.

Протягом останніх тижнів через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні зросло навантаження на лікарні. Пацієнти з важким перебігом захворювання потребують кисню, однак в Україні кілька заводів-виробників призупинили діяльність через регламентні технічні роботи. Через це Україна почала закуповувати кисень для хворих на Covid-19 у Польщі.

Як розповідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, через більш агресивний штам коронавірусу Дельта в Україні зросло споживання кисню хворими. Так, у розрахунку на одного пацієнта, госпіталізованого з Дельтою, споживання кисню зросло в п’ять-шість разів. У деяких містах споживання кисню сягнуло 45-50 тонн на добу.

Станом на кінець жовтня в лікарнях України споживали 344 тонни рідкого кисню на день.