В Верховной Раде Украины собирают подписи для проведения еще одного внеочередного заседания. На нем предлагается рассмотреть законопроект об обеспечении больниц кислородными станциями.

Как проинформировал сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук, он уже выдал подписные листы для сбора подписей за проведение такого заседания.

– Утром я подписал распоряжение о выдаче подписных листов относительно еще одного внеочередного заседания. Оно будет касаться закона, связанного с обеспечением кислородными концентраторами, — отметил Стефанчук.

В то же время, спикер парламента предположил, что внеочередное заседание может и не понадобиться. Так, если Верховная Рада во вторник, 2 ноября, завершит рассмотрение в первом чтении проекта государственного бюджета на 2022 год, законопроект о кислородных станциях будет включен в повестку дня утреннего заседания и рассмотрен одним из первых.

Стефанчук подчеркнул, что есть согласие всех фракций относительно поддержки этого документа.

– У меня есть предложение поднять его выше в повестке дня. Если мы выйдем из бюджета во вторник – можем проголосовать во вторник, если в среду – то в среду. Или тогда собирать подписи, — заявил спикер.

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Речь идет о законопроекте №5460 О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2021 год об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Верховная Рада приняла этот документ в первом чтении еще в июле этого года. Однако второго чтения до сих пор не было.

Инициаторами внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта №5460 о кислородных станциях выступили фракции Голос и Европейская Солидарность. Они настаивают на проведении заседания уже во вторник, 2 ноября.

Целью законопроекта является покрытие потребности опорных медицинских учреждений в кислородных станциях во время пандемии коронавируса. Речь идет об установке мощных кислородных станций во всех больницах, имеющих Covid-отделения. Для этого предлагается увеличить на 800 млн грн расходы Министерства здравоохранения.

Как недавно проинформировал министр здравоохранения Виктор Ляшко, из-за штамма коронавируса Дельта в Украине выросло потребление кислорода больными. В расчете на одного пациента потребление кислорода выросло в пять-шесть раз. В некоторых городах нашей страны потребление кислорода достигло 45-50 тонн в сутки.

По состоянию на конец октября в украинских медучреждениях потребляли 344 тонны жидкого кислорода в сутки.