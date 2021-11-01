У Верховній Раді України збирають підписи для проведення ще одного позачергового засідання. На ньому пропонують розглянути законопроект щодо забезпечення лікарень кисневими станціями.

Як поінформував сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук, він уже видав підписні листи для збирання підписів за проведення такого засідання.

– Зранку я підписав розпорядження про видачу підписних листів щодо ще одного позачергового засідання. Воно буде стосуватися закону, пов’язаного із забезпечення кисневими концентраторами, – зазначив Стефанчук.

Водночас спікер парламенту припустив, що позачергове засідання може і не знадобитися. Так, якщо Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, завершить розгляд у першому читанні проекту державного бюджету на 2022 рік, законопроект про кисневі станції включать до порядку денного ранкового засідання і розглянуть одним із перших.

Стефанчук наголосив, що є згода всіх фракцій щодо підтримки цього документа.

– В мене є пропозиція підняти його вище в порядку денному. Якщо ми вийдемо з бюджету у вівторок – можемо проголосувати у вівторок, якщо в середу – то в середу. Або ж тоді збирати підписи, – заявив спікер.

Читайте У Раді планують закликати Кабмін тимчасово заборонити експорт кисню з України

Йдеться про законопроект № 5460 Про внесення змін до закону Про державний бюджет України на 2021 рік щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

Верховна Рада ухвалила цей документ у першому читанні ще в липні цього року. Проте другого читання досі не було.

Ініціаторами позачергового засідання для розгляду законопроекту № 5460 про кисневі станції виступили фракції Голос та Європейська Солідарність. Вони наполягають на проведенні засідання вже у вівторок, 2 листопада.

Метою законопроекту є покриття потреби опорних медичних закладів у кисневих станціях під час пандемії коронавірусу. Йдеться про встановлення потужних кисневих станцій в усіх лікарнях, які мають Covid-відділення. Для цього пропонується збільшити на 800 млн грн видатки Міністерства охорони здоров’я.

Як нещодавно поінформував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, через штам коронавірусу Дельта в Україні зросло споживання кисню хворими. В розрахунку на одного пацієнта споживання кисню зросло в п’ять-шість разів. У деяких містах нашої країни споживання кисню сягнуло 45-50 тонн на добу.

Станом на кінець жовтня в українських медзакладах споживали 344 тонни рідкого кисню на добу.