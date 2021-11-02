Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она состоялась в шотландском Глазго в рамках Конференции ООН по климату COP26.

Стороны обсудили упрощение поездок в Канаду для украинцев, а также усиление экономического сотрудничества стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Під час зустрічі на @COP26 подякував @JustinTrudeau за незмінну підтримку з боку наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. pic.twitter.com/Rce7ssfFzo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Лидеры стран также обсудили опасность, которую представляет российский проект Северный поток-2 для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним.

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины и выразил надежду на лидирующую роль Канады в поддержке получения Украиной членства в НАТО.

Глава государства отметил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе встречи Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину с визитом.