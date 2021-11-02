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Марія Степанюк |

Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для украинцев

Зеленський та Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она состоялась в шотландском Глазго в рамках Конференции ООН по климату COP26.

Стороны обсудили упрощение поездок в Канаду для украинцев, а также усиление экономического сотрудничества стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Лидеры стран также обсудили опасность, которую представляет российский проект Северный поток-2 для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним.

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины и выразил надежду на лидирующую роль Канады в поддержке получения Украиной членства в НАТО.

Глава государства отметил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе встречи Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину с визитом.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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