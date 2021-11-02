США продовжують підтримувати Україну: Зеленський зустрівся з Байденом у Глазго

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом ситуацію на Донбасі. Глави держав зустрілися на кліматичній конференції у Глазго.

– Під час розмови з Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні, – написав президент у Twittwer.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. ???????? продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в ????????. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

У неділю, 31 жовтня, у Шотландії у місті Глазго офіційно стартувала 26-та конференція ООН з питань зміни клімату (COP26).

Протягом двох наступних тижнів, до 12 листопада, представники майже 200 країн світу обговорять масштабні зміни клімату та шляхи попередження глобальної кліматичної катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський також бере участь у конференції ООН. Крім того, у нього запланована низка зустрічей з лідерами інших держав.

Так, 1 листопада Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію на Донбасі з Ангелою Меркель, яка продовжує виконувати обов’язки канцлера Німеччини. Також лідери держав говорили про шляхи подолання енергетичної кризи в Європі.

А під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Володимир Зеленський обговорив спрощення поїздок до Канади для українців.