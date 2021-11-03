Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Верховная Рада устранила ряд несогласованностей в законе №5599 о деолигархизации.

На такой шаг были вынуждены пойти, поскольку при голосовании за документ во втором чтении были обнаружены неточности или противоречия. Поэтому пришлось применять процедуру переголосования.

Переголосованная редакция уточняет определение в законе статуса лица, признанного имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом) и включенного в соответствующий Реестр, а также предусматривает, что его объяснения обязательно должны заслушать на заседании СНБО.

Как голосовали за закон об олигархах

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, поскольку нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые включены в реестр.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Через несколько дней стало известно, что закон об олигархах нужно переголосовать. Все потому, что депутаты учли одновременно три поправки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.

Но тогда еще первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания парламента 24 сентября исправил неточности в принятом законе о деолигархизации. Он зачитал изменения в стенограмму заседания 23 сентября, когда нардепы голосовали за закон.

После этого народные депутаты потребовали отменить результаты голосования. Они апеллировали к тому, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении проходило с нарушением регламента и Конституции.

Но 19 октября Верховная Рада разблокировала подписание закона об олигархах. Парламент не поддержал ни одно из 12 постановлений, предлагавших отменить результаты голосования за документ во втором чтении.