Кабинет министров Украины подготовил несколько сценариев для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022.

В этом во время заседания правительства 3 ноября заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Будем говорить откровенно, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли, – сказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас в мире – энергетический кризис. В Китае продолжаются блэкауты, а в Европе останавливаются предприятия.

– Это последствия этого кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цены на газ в Европе – на историческом максимуме, а уголь по сравнению с прошлым годом подорожал минимум в три раза, – констатировал премьер-министр.

Вместе с тем Денис Шмигаль успокоил, что тарифы для людей останутся стабильными.

– Никаких повышений не предусмотрено. И центральная, и местная власти взяли на себя обязательства, чтобы поддержать людей. Перед нами всеми стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов, чтобы вся страна была с теплом, – подчеркнул глава Кабмина.

Этой зимой гарантом бесперебойного прохождения отопительного сезона, по убеждению премьер-министра, станет атомная энергетика.

– Для балансировки системы правительство координирует процесс увеличения закупки угля. Министерство энергетики активизирует работу для увеличения собственной добычи. Координация всех ведомств происходит в ежедневном режиме, – заверил Денис Шмыгаль.

2 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Запорожскую область отметил, что в Украине во время отопительного сезона 2021-2022 годов не планируются отключения газа и электроэнергии.

Согласно ожиданиям правительства, в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций по схеме 13+1 (13 блоков будут нести основную нагрузку, а один будет резервным).

Таким образом все бытовые и промышленные потребители будут непрерывно обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики.