Кабінет міністрів України підготував кілька сценаріїв для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022.

Щодо цього під час засідання уряду 3 листопада запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Говоритимемо відверто, що осінньо-зимовий період буде складним. Але уряд підготував кілька різних сценаріїв, щоб ми все-таки спокійно його пройшли, – сказав Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що нині у світі – енергетична криза. У Китаї тривають блекаути, а в Європі зупиняються підприємства.

– Це наслідки цієї кризи та підвищення цін на енергоресурси. Ціни на газ у Європі – на історичному максимумі, а вугілля порівняно з минулим роком здорожчало щонайменше втричі, – констатував прем’єр-міністр.

Разом із тим Денис Шмигаль заспокоїв, що тарифи для людей залишаться стабільними.

– Жодних підвищень не передбачено. І центральна, і місцева влади взяли на себе зобов’язання, щоб підтримати людей. Перед нами усіма стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів, аби вся країна була з теплом, – запевнив очільник Кабміну.

Цієї зими гарантом безперебійного проходження опалювального сезону, на переконання прем’єр-міністра, стане атомна енергетика.

– Для балансування системи уряд координує процес збільшення закупівлі вугілля. Міністерство енергетики активізує роботу для збільшення власного видобутку. Координація всіх відомств відбувається у щоденному режимі, – зауважив Денис Шмигаль.

2 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області зазначив, що в Україні в опалювальному сезоні 2021-2022 років не плануються відключення газу та електроенергії.

Згідно з очікуваннями уряду, протягом осінньо-зимового періоду працюватимуть 14 із 15 енергоблоків атомних електростанцій за схемою 13+1 (13 блоків нестимуть основне навантаження, а один буде резервним).

Таким чином усі побутові та промислові споживачі будуть безперервно забезпечені електроенергією за рахунок атомної енергетики.