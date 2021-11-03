4 ноября Верховная Рада рассмотрит назначение четырех министров и руководителя аппарата ВР.

Об этом сообщил журналистам глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, вопрос о замещении Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины пока что отложили.

Временно исполнение обязанностей министра во время заседания правительства должны возложить на нынешнего заместителя министра Руслана Стрельца.

– Потом через одну-две недели определимся и пойдем в зал, – сказал Давид Арахамия.

1 ноября депутаты от Слуги народа во время заседания фракции поддержали кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны, Ирины Верещук – на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлии Свириденко – на должность министра экономики.

Кандидатуру Павла Рябикина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности решили обсудить еще.

Кандидата на должность министра экологии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по состоянию на 1 ноября не предложил.

В тот же день депутаты согласовали кандидатуру Вячеслава Штучного на должность главы аппарата Верховной Рады и избрали первого заместителя главы фракции Андрея Мотовиловца.

3 ноября Слуга народа на правах коалиции направила в Кабмин предложение внести на вакантные должности министров Ирину Верещук, Юлию Свириденко и Павла Рябикина.

3 ноября Верховная Рада уволила пятерых министров:

Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко – с должности министра экономики и первого вице-премьер-министра;

Алексея Резникова – с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Олега Уруского – с должности вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Андрея Тарана – с должности министра обороны Украины.