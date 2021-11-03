4 ноября Верховная Рада рассмотрит назначение четырех министров и руководителя аппарата ВР.
Об этом сообщил журналистам глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.
По его словам, вопрос о замещении Романа Абрамовского на посту министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины пока что отложили.
Временно исполнение обязанностей министра во время заседания правительства должны возложить на нынешнего заместителя министра Руслана Стрельца.
– Потом через одну-две недели определимся и пойдем в зал, – сказал Давид Арахамия.
1 ноября депутаты от Слуги народа во время заседания фракции поддержали кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны, Ирины Верещук – на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлии Свириденко – на должность министра экономики.
Кандидатуру Павла Рябикина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности решили обсудить еще.
Кандидата на должность министра экологии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по состоянию на 1 ноября не предложил.
В тот же день депутаты согласовали кандидатуру Вячеслава Штучного на должность главы аппарата Верховной Рады и избрали первого заместителя главы фракции Андрея Мотовиловца.
3 ноября Слуга народа на правах коалиции направила в Кабмин предложение внести на вакантные должности министров Ирину Верещук, Юлию Свириденко и Павла Рябикина.
3 ноября Верховная Рада уволила пятерых министров:
Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
Алексея Любченко – с должности министра экономики и первого вице-премьер-министра;
Алексея Резникова – с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Олега Уруского – с должности вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
Андрея Тарана – с должности министра обороны Украины.