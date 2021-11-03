Фракция Слуга народа выдвинула на вакантные должности министров трех кандидатов. Соответствующие предложения политсила направила в Кабинет министров.

Об этом сообщила представитель Слуги народа Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

По ее словам, Слуга народа направила правительству предложения по кандидатам на правах коалиции (монобольшинства).

Так, нардепа от Слуги народа Ирину Верещук предлагают назначить на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. До сих пор эту должность занимал Алексей Резников, который сегодня был уволен Верховной Радой.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко была выдвинута на должность первого вице-премьера-министра экономики Украины. До сегодняшнего дня должность министра занимал Алексей Любченко.

А нынешний глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин может стать новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Сегодня с этой должности был уволен Олег Уруский.